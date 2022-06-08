Benin - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Benin sahasında Mozambik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Benin - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Benin ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Benin - Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENİN - MOZAMBİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benin - Mozambik maçı 8 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.