Belçika 6-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu maçında Belçika sahasında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1'lik skorla kazandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 00:54