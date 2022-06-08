Belçika 6-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu maçında Belçika sahasında Polonya ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1'lik skorla kazandı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 09.06.2022- 00:54
King Baudouin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 6-1 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Lewandowski'nin golüyle öne geçen Polonya'ya 42. dakikada Witsel cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda vites yükselten Belçika, 59'da De Bruyne, 73 ve 80'de Trossard, 83'te Denconcker ve 90+3'te Openda'nın golleriyle skoru 6-1'e getirdi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Belçika 3 puana yükselirken Polonya ikinci maçlar sonunda 3 puanda kaldı.