Doğukan Sinik kimdir? Hangi takımda oynuyor? Kaç yaşında ve nereli? Doğukan Sinik'in mevkisi ne? İşte tüm detaylar

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile Türkiye kritik maçta kozlarını paylaştı. Türkiye'nin Litvanya ile oynadığı maçta milli futbolcumuz Doğukan Sinik, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Doğukan Sinik kimdir? Doğukan Sinik kaç yaşında ve nereli? Doğukan Sinik hangi takımda oynuyor? Doğukan Sinik'in mevkisi ne? İşte Doğukan Sinik ile ilgili tüm ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı maçta iki gol birden atan genç futbolcuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Doğukan Sinik kimdir? İşte Doğukan Sinik ile ilgili tüm bilgiler...

DOĞUKAN SİNİK KİMDİR?

Doğukan Sinik, 21 Ocak 1999 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 23 yaşındaki futbolcu, futbola Antalya Kunduspor altyapısında başladı. Şimşek Gençlik ve Spor ile Antalyaspor altyapılarında da forma giyen 1.80 boyundaki kanat oyuncusu, 2017 yılında Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2017/2018 sezonunu Kemerspor 2003 takımında kiralık olarakforma giyen Doğukan, 2018/2019 sezonundan bu yana Antalyaspor A takımında forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle 32 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performansla adından söz ettirdi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Doğukan Sinik'in Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.