Real Madrid Aurelien Tchouameni ile anlaşmak üzere!

Real Madrid Aurelien Tchouameni ile anlaşmak üzere!

Real Madrid, Monaco'nun genç süper yıldızı Aurelien Tchouameni'nin transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. İspanyol devi, bu yaz transfer hamlelerine Chelsea'den ayrılan Alman stoper Antonio Rüdiger ile başlamıştı. Tchouameni, Real Madrid'in bu yaz yapacağı ikinci hamle olacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 15:07