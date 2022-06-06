Hırvatistan - Fransa canlı anlatım (Hırvatistan - Fransa CANLI İZLE)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile Fransa kritik maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, arama motorlarında "Hırvatistan-Fransa CANLI İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Hırvatistan-Fransa maçına ait detaylar ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 22:40