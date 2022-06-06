UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile Fransa kritik maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
HIRVATİSTAN – FRANSA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hırvatistan - Fransa maçı 6 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor.
HIRVATİSTAN – FRANSA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Erlic, Vida, Barisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Brekalo, Budimir
Fransa: Maignan, Pavard, Saliba, Kimpembe, Diaby, Tchouameni, Guendouzi, Rabiot, Digne, Nkunku, Ben Yedder