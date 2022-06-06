Hırvatistan 1-1 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile Fransa kritik maçta karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Fransa'nın golü Rabiot'tan, Hırvatis'tan golü ise Kramaric'ten geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 23:42