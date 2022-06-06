Bruno Alves futbolu bıraktı!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves, futbolcu bıraktığını açıkladı. Son olarak Yunan ekibi Apollon Smyrnis'in formasını giyen 40 yaşındaki Alves, 2013-2016 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe'de forma giymişti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2022- 15:37
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alves, "Bugün futbol kariyerimi her şeyden minnettar olarak bitiriyorum. Tüm kulüp yöneticilerine, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma, spor hayatımda yer alan insanlara ve aileme desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugün sona eriyor ancak yakında benim için başka fırsatlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.
Son olarak Yunan ekibi Apollon Smyrnis'in formasını giyen 40 yaşındaki Alves, 2013-2016 yılları arasında ülkemizde Fenerbahçe'de forma giymişti.