San Marino - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

San Marino ile Malta UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; San Marino - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. San Marino ile Malta kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, San Marino - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Malta maçı 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

SAN MARİNO - MALTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

SAN MARİNO: Benedettini; D'Addario, Palazzi, Fabbri; Zafferani, A Golinucci, Michael Battistini, Mularoni, Grandoni; Vitaioli; Hirsch

MALTA: Bonello; Borg, Pepe, Z Muscat; Attard, Guillaumier, Garcia, Camenzuli; Teuma, Gambin; Montebello