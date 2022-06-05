MAÇ SONUCU: Galatasaray 2-2 Altınordu | Penaltılar: Galatasaray 2-4 Altınordu | İşte maçın özeti ve golleri!

MAÇ SONUCU: Galatasaray 2-2 Altınordu | Penaltılar: Galatasaray 2-4 Altınordu | İşte maçın özeti ve golleri!

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Altınordu, yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi penaltı atışları sonunda kazanan Altınordu finale yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 23:44 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022- 00:36