TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Altınordu, yarı final maçında karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Altınordu'nun golleri Rıdvan Tekkeşin ve Yusuf Talga'dan geldi.
Galatasaray'ın gollerini ise İnanç ve Baran Demiroğlu kaydetti.
Mücadelenin 120 dakikası da 2-2'lik beraberlikle sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Altınordu, adını finale yazdırdı.
TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde Altınordu, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ