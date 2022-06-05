Galler 1-0 Ukrayna (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali’nde Galler, Ukrayna’yı 1-0 mağlup ederek adını finallere yazdırdı. Yarmolenko’nun 34. dakikasında kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Galler, ikinci yarıda da iyi mücadele ortaya koyarak Dünya Kupası finallerine gitmeyi başardı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2022- 21:23