Burkina Faso - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Burkina Faso sahasında Yeşil Burun'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Burkina Faso - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Burkina Faso - Yeşil Burun maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Burkina Faso ile Yeşil Burun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burkina Faso - Yeşil Burun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURKİNA FASO - YEŞİL BURUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burkina Faso - Yeşil Burun maçı 3 Haziran Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.