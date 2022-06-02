Bulgaristan - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan sahasında Makedonya'yı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bulgaristan - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bulgaristan - Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Makedonya kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Makedonya maçı 2 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.