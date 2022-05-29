Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship play off

Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship play off

İngiltere Championship play off maçı ile heyecan devam ediyor. Huddersfield sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Huddersfield - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 14:00