UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid kupanın sahibi oldu.
Avrupa'nın en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Avrupa'da tüm zamanların en çok puan toplayan takımları listesi yayınlandı. Futbolseverler, Türk takımının puan toplasındaki yerini merak ediyor. Ülkemizin temsilcilerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri merak ediliyor. İşte Avrupa'da en çok puan toplayan takımlar ve sıralaması...
Fransa'da oynanan finali Vinicius Junior'un attığı golle kazanan eflatun-beyazlılar, dev organizasyonda 14. kez kupayı müzesine götürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'nda tüm zamanların en çok puan toplayan takımları belli oldu.