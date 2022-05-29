Avrupa'nın en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Avrupa'nın en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Avrupa'da tüm zamanların en çok puan toplayan takımları listesi yayınlandı. Futbolseverler, Türk takımının puan toplasındaki yerini merak ediyor. Ülkemizin temsilcilerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri merak ediliyor. İşte Avrupa'da en çok puan toplayan takımlar ve sıralaması...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 16:57