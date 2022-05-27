Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşayacak. Bu mücadele öncesi Fatih Terim sürprizi yaşandı. Tecrübeli teknik adamın dev maçı yorumlayacağı ifade edildi.

Cumartesi günü Paris'te oynanacak Real Madrid - Liverpool maçı öncesi heyecan dorukta.

Son olarak Galatasaray 'da teknik direktörlük görevini yapan ve görevden ayrıldıktan sonra sessizliği bürünen Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.

Efsane futbol adamı Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak. Mücadeleyi ise spiker Gökhan Abdik anlatacak.

REAL MADRID-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Liverpool mücadelesi Cumartesi günü 22.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.