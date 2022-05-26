Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse sahasında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Vitesse - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vitesse - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Hollanda Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor. Vitesse ile AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için play-off maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Vitesse - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VITESSE - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vitesse - AZ Alkmaar maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.