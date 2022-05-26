İşte yeni sezon öncesi boşta olan teknik direktörler listesi!

Yeni sezon öncesi kulüpler teknik direktör arayışlarına girerken, birçok tecrübeli ve adeta kupa canavarı olmuş isimler boşta durumda. Ülkemizde başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüp teknik direktör ararken, yeni sezon öncesi boşta olan ve şu anda kulüp çalıştırmayan teknik direktörleri derledik. İşte o teknik direktörler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 16:48