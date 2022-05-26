Avrupa'nın en değerli takımları açıklandı! Galatasaray da listede

Dünyanın en önemli veri ve analiz sitelerinden olan footballbenchmark'ın yayınladığı rapora göre Avrupa'da 2022 yılında en değerli futbol takımları belli oldu. La Liga devi Real Madrid, listenin en tepesinde yer alan takım oldu. Açıklanan takımlar arasında Türkiye'den sadece Galatasaray'ın yer alması dikkat çekti. İşte sarı-kırmızılı ekibin 2022 yılında en değerli futbol takımları sıralamasındaki yeri...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 17:23