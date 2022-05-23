Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga play-out 2. maçında Hamburg sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hamburg - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga play-out 2. maçında Hamburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAMBURG - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hamburg - Hertha Berlin maçı 23 Mayıs Pazartesi günü saat 21:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.