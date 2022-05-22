Salernitana - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda | İtalya Serie A

Salernitana ile Udinese İtalya Serie A'nın 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Salernitana - Udinese maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilen detaylar...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Salernitana ile Udinese karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Salernitana - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Udinese maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.