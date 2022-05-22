İngiltere Premier Lig'in son haftasında Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Wolwerhampton'ı 3-1 mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini Mane, Salah ve Robertson kaydetti.
Konuk takımın tek golü Neto'den geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 92 yaptı.
Liverpool 3-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in son haftasında şampiyonun belli olacağı karşılaşmada Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta Wolwerhampton'ı 3-1 mağlup etti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 19:58
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Wolwerhampton'ı 3-1 mağlup etti.