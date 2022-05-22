Chelsea - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Watford İngiltere Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Chelsea - Watford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Chelsea - Watford maçına dair merak edilenler...

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea - Watford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Watford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Watford maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.