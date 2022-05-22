Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Arsenal ile Everton İngiltere Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal - Everton maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022- 16:30