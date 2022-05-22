Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
Arsenal ile Everton İngiltere Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal - Everton maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022- 16:30
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal - Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ARSENAL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arsenal - Everton maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.