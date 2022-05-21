Lens – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens ile Monaco Fransa Ligue 1'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. İşte Lens – Monaco maçının saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna dair detaylar...

Lens – Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens – Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lens – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS – MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens – Monaco maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.