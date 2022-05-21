Lens – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Lens ile Monaco Fransa Ligue 1'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. İşte Lens – Monaco maçının saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna dair detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 12:00
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Lens – Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lens – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LENS – MONACOMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lens – Monaco maçı 21Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.