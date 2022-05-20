Genoa - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Bahar Şampiyonası

Genoa ile Napoli İtalya Bahar Şampiyonası'nın 35. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Genoa - Napoli maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 12:30