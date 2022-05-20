Genoa - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Bahar Şampiyonası
Genoa ile Napoli İtalya Bahar Şampiyonası'nın 35. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Genoa - Napoli maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 12:30
Genoa - Napoli İtalya Bahar Şampiyonası 35. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genoa - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GENOA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Genoa - Napoli maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 15.30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.