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Hertha Berlin - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hertha Berlin - Hamburg hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Hertha Berlin ile Hamburg Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Hertha Berlin - Hamburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Hertha Berlin - Hamburg maçına dair merak edilenler...
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Hertha Berlin - Hamburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Hamburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HERTHA BERLİN - HAMBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hertha Berlin - Hamburg maçı 19 Mayıs Perşembe günü saat 21:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.