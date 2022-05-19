Hertha Berlin - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hertha Berlin - Hamburg hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin ile Hamburg Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Hertha Berlin - Hamburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Hertha Berlin - Hamburg maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 12:30