Chelsea 1-1 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, evinde Leicester City ile 1-1 berabere kaldı. Leicester City, 6. dakikada James Maddison ile öne geçerken, Chelsea bu gole 34. dakikada Marcos Alonso ile karşılık verdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 00:20