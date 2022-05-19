Chelsea 1-1 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, evinde Leicester City ile 1-1 berabere kaldı. Leicester City, 6. dakikada James Maddison ile öne geçerken, Chelsea bu gole 34. dakikada Marcos Alonso ile karşılık verdi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 00:20
Leicester City, 6. dakikada James Maddison ile öne geçerken, Chelsea bu gole 34. dakikada Marcos Alonso ile karşılık verdi.
Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Chelsea 71, Leicester City 49 puana yükseldi.
Ligin son haftasında Chelsea, Watford'u ağırlayacak. Leicester City, Southampton ile karşılaşacak.