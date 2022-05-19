Alman basını duyurdu! Adı Türk takımlarıyla anılan Salih Özcan'ın yeni adresi belli oldu

Milli futbolcu Salih Özcan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı Türk takımlarıyla anılan 24 yaşındaki orta sahanın yeni adresi belli oldu. Köln'de top koşturan yıldız oyuncu Almanya'da kalmaya devam edecek. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 17:17 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 17:22