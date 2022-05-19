A Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Alman basını duyurdu! Adı Türk takımlarıyla anılan Salih Özcan'ın yeni adresi belli oldu
Milli futbolcu Salih Özcan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı Türk takımlarıyla anılan 24 yaşındaki orta sahanın yeni adresi belli oldu. Köln'de top koşturan yıldız oyuncu Almanya'da kalmaya devam edecek. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan 24 yaşındaki oyuncunun yeni adresi açıklandı.
Alman basınında yer alan habere göre, Köln'de forma giyen Salih Özcan, Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.