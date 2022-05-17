Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

Nottingham - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

Sheffield United ile Nottingham Forest İngiltere Championship'in 47. haftasında mcüadele edecek. Peki,Sheffield United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sheffield United - Nottingham Forest karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022- 11:00