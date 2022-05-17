İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 47. haftada Nottingham - Sheffield United karşı karşıya gelecek. Nottingham - Sheffield United maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...
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NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nottingham - Sheffield United karşılaşması 17 Mayıs Salı günü 21.45te başlayacak. Nottingham - Sheffield United maçı BeIN Sports 3'te yayınlanacak.
NOTTINGHAM FOREST - SHEFFIELD UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Nottingham Forest:
Samba; Worrall, Cook, McKenna; Spence, Yates, Garner, Colback; Zinckernagel; Johnson, Surridge
Sheffield United:
Foderingham; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Norwood, Fleck, Stevens; Berge; Gibbs-White, Ndiaye