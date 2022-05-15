Wolverhampton - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton Wanderers FC ile Norwich City FC İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Wolverhampton - Norwich City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Wolverhampton - Norwich City karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:05