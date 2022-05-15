Milan 2-0 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da Milan evinde Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Milano ekibinin gollerini 56'da Rafael Leao ve 75'te Theo Fernandez kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 21:15