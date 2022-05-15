Bologna - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Bologna ile Sassuolo Calcio İtalya Serie A'nın 37. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Bologna - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?' sorularının cevabı ve maça dair merak edilen detaylar haberimizde...

Bologna - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayınız

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Sassuolo bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Bologna - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - SASSUOLO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Sassuolo maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.