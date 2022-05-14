Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 41 puanla 13. sırada yer alan Wolfsburg sahasında, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉WOLFSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg'un sahasında Bayern Münih'i ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌WOLFSBURG-BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolfsburg: Pervan; Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon; Kruse, Schlager, Arnold, Gerhardt; Wind, Nmecha
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski