Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Wolfsburg sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 11:23