Chelsea 0-0- Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) FA Cup penaltılarla Liverpool'un!

FA Cup Finali'nde normal ve uzatma süreleri golsüz biten maçta Chelsea'yi seri penaltılar sonucunda 6-5 mağlup eden Liverpool şampiyon oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 21:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022- 22:09