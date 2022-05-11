Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton ile Manchester City İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılamaya devam ediyor. Peki, Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 11:30