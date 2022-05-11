Watford - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
Watford ile Everton İngiltere Premier Lig'de bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Watford - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 11:30
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WATFORD - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Watford - Everton maçı 11 Mayıs Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.