Watford - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Watford - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Watford ile Everton İngiltere Premier Lig'de bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Watford - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 11:30