Sivasspor, bu akşamki rövanş maçında Alanyaspor'u 4 Eylül Stadyumu'nda ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın rövanş maçının sonundaysa bir diğer finalist belli olacak. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri ve şifresiz canlı Sivasspor - Alanyaspor maçı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Sivasspor ve Alanyaspor karşılaşması için geri sayım devam ediyor ve iki takım da maçın galibi olmak istiyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri kim? İşte rövanş maçına dair merak edilenler...

Sivasspor– Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO