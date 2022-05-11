Ajax 5-0 Heerenveen (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hollanda'nın en büyüğü Ajax!

Hollanda Ligi'nde Ajax, Heerenveen'i 5-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tagliafico, 33. dakikada Berghuis, 38. dakikada penaltıdan Haller, 85. dakikada Brian Brobbey ve 90. dakikada Edson Alvarez kaydetti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 33. haftasında konuk ettiği Heerenveen'i 5-0 yenen Ajax, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Ajax, 19. dakikada Nicolas Tagliafico, 33. dakikada Steven Berghuis ve 38. dakikada Sebastien Haller'in (penaltıdan) attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

Maçın 85. dakikasında Brian Brobbey, 90. dakikasında ise Edson Alvarez'le iki gol daha bulan Ajax, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Ajax, aldığı bu galibiyetle puanını 82'ye yükselterek bitime 1 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde etti. İkinci sıradaki PSV ise 78 puanda kaldı.