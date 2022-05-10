İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Athletic Bilbao maçı 10 Mayıs Salı günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.