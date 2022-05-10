Beşiktaş'ın eski savunmacısının Lyon'dan ayrılmasına sebep olarak soyunma odasında gaz çıkarması gösteriliyor.
Eski Beşiktaşlı Marcelo ile ilgili şaşırtan iddia! Soyunma odasında...
Son dakika Beşiktaş haberleri: 2016/2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve 2017/2018 sezonu öncesi 7.5 milyon Euro'ya Lyon'a gönderilen Marcelo Guedes ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberde Brezilyalı futbolcunun Lyon'dan ayrılık sebebi açıklandı. İşte detaylar...
34 yaşındaki Marcelo Guedes için sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe olarak ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı savunmacı, 2017 yılında Beşiktaş'tan Olimpik Lyon'un yolunu tuttu ancak bu sezon kulüpte kadro dışı bırakılan Marcelo sözleşmesi feshedilince geçtiğimiz Ocak ayında Bordeaux'ya transfer oldu.