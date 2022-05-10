Eski Beşiktaşlı Marcelo ile ilgili şaşırtan iddia! Soyunma odasında...

Eski Beşiktaşlı Marcelo ile ilgili şaşırtan iddia! Soyunma odasında...

Son dakika Beşiktaş haberleri: 2016/2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve 2017/2018 sezonu öncesi 7.5 milyon Euro'ya Lyon'a gönderilen Marcelo Guedes ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberde Brezilyalı futbolcunun Lyon'dan ayrılık sebebi açıklandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 15:19