İspanya La Liga'nın 35. haftasında Villarreal ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İspanya La Liga'nın 35. hafta karşılaşmasında Villarreal sahasında Sevilla'yı konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 86. dakikada Lo Celso atarken; konuk takımın golü ise 90+5. dakikada Kounde'den geldi. Ayrıca Villarreal'in 54. dakikada Kounde ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Villarreal 53 puana yükseldi. Sevilla ise 65 puana ulaştı.

Ligin 36. haftasında Villarreal deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Sevilla ise Mallorca'yı ağırlayacak.