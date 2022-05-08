İtalya Ligi'nde Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Milan, Verona deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Verona karşısında aldığı kritik galibiyetle Inter ile arsındaki 2 puanlık farkı koruyan Milan, gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek.

İtalya Serie A'da Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Milan, Igor Tudor'un takımı Verona ile karşı karşıya geldi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada AC Milan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Faraoni'nin attığı golle adeta "buz kesen" Milan, 45+3. dakikada Tonali'nin golüyle soyuna odasına 1-1'lik eşitlik ile gitti. İkinci yarıya baskılı başlayan ve oyunu rakip alana yıkan AC Milan, dakikalar 49'u gösterdiğinde yine Tonali ile skoru buldu ve tabelayı 2-1'e getirdi.

Verona'nın baskılı futbolu karşısına savunmada adeta duvar ören AC Milan, Kalulu ve Tomori'nin savunma kurgusundaki başarılı performansını maçın son bölümüne kadar taşıyan AC Milan, 86. dakikada Florenzi'nin golüyle skoru 3-1 yaptı ve rahat bir nefes aldı.

İtalya Serie A'nın sansasyonel takımı Verona karşısında aldığı kritik galibiyetle Inter ile arsındaki 2 puanlık farkı koruyan Milan, gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek.