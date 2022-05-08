İtalya Serie A'da Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Milan, Igor Tudor'un takımı Verona ile karşı karşıya geldi.
Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada AC Milan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Faraoni'nin attığı golle adeta "buz kesen" Milan, 45+3. dakikada Tonali'nin golüyle soyuna odasına 1-1'lik eşitlik ile gitti. İkinci yarıya baskılı başlayan ve oyunu rakip alana yıkan AC Milan, dakikalar 49'u gösterdiğinde yine Tonali ile skoru buldu ve tabelayı 2-1'e getirdi.
Verona'nın baskılı futbolu karşısına savunmada adeta duvar ören AC Milan, Kalulu ve Tomori'nin savunma kurgusundaki başarılı performansını maçın son bölümüne kadar taşıyan AC Milan, 86. dakikada Florenzi'nin golüyle skoru 3-1 yaptı ve rahat bir nefes aldı.
İtalya Serie A'nın sansasyonel takımı Verona karşısında aldığı kritik galibiyetle Inter ile arsındaki 2 puanlık farkı koruyan Milan, gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek.