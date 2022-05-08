RB Leipzig - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında RB Leipzig sahasında Augsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 17:30