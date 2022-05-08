Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 13:00