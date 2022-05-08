İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal sahasında Leeds United'ı ağırladı. Mücadeleyi Topçular 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi kotasında yer aldı. Leeds United ise küme düşme hattına geriledi.

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Leeds United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Nketiah kaydetti. Leeds'in tek golü ise Llorente'den geldi. Ayrıca konuk takımda Ayling direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Arsenal 66 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi kotasında kaldı. Leeds United ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 34 puanla küme düşme hattında yer aldı.

Ligin 37. haftasında Arsenal deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Leeds United ise Chelsea'yi ağırlayacak.