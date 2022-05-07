Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Championship

Hull City ile Nottingham İngiltere Championship'in 46. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Hull City - Nottingham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Hull City - Nottingham maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 14:00