Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea - Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CHELSEA - WOLVERHAMPTONMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Wolverhampton maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve S Sport 1'de yayınlanacak.