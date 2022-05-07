Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Chelsea ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00