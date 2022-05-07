Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Celta Vigo sahasında Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00