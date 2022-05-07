Burnley Aston Villa maçı CANLI İZLE (Burnley Aston Villa canlı anlatım) | A SPOR İZLE

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Burnley sahasında Aston Villa'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekip 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Konuk takım ise 2 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı, haberimizden de CANLI izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 17:00