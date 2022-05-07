Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brighton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 12:30