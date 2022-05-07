Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brighton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 12:30
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton - Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Brighton - Manchester United maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak ve S Sport 1'de canlı yayınlanacak.